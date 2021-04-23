также в разделеПроисшествия
На Ривненщине молния поразила двух людей, 15-летний парень в тяжелом состоянии 5
На Николаевщине мужчина выстрелил в голову военному 41
Сутки в ООС: 17 обстрелов, погиб 1 военный 10
ГБР завело дело по факту пожара в воинской части на Луганщине 11
С начала года на Донбассе из-за агрессии РФ погибли 7 мирных жителей 13
В воинской части на Луганщине произошел пожар 125
Боевики убили украинского военного на Донбассе 30
Пожар унес жизни трех человек в Луцке 10
ООС: Боевики совершили 11 обстрелов, потерь нет 8
В Киеве избили Майкла Щура 112
На Киевщине объявили штормовое предупреждение 21
Крымский «суд» вынес приговор украинскому десантнику 30
В офисе президента ФК «Ингулец» прогремел взрыв, есть жертвы 64
Оккупанты 9 раз обстреляли украинские позиции 17
В черкасском тире тяжело ранили подростка 21
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов, потерь нет 10
В Украине – почти 9 тысяч новых случаев COVID и 367 смертей 74
На Луганщине разоблачили вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС 17

Полиция устанавливает обстоятельства и причастных к взрыву у дома депутата горсовета в одном из поселков городского типа Новокаховской территориальной общины.

В результате взрыва вероятно гранаты никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.

Примерно в 02:30 в полицию обратился депутат городского совета. Он рассказал, что ночью неизвестный бросил в его двор взрывное устройство. В это время семья заявителя находилась в доме. К счастью, никто из людей не пострадал.

В результате взрыва осколками частично поврежден автомобиль «Мерседес-310», фасад и окна дома заявителя. Полицейские обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты РГД-5, рычаг УЗРГМ, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

Также для безопасности полицейские обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого происшествия и причастных лиц. Полицейские проводит подворовые обходы жителей населенного пункта для поиска возможных свидетелей. Также следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего, в том числе, что причиной совершения преступления могла стать служебная деятельность заявителя. Назначен ряд экспертных исследований.

Открыто  уголовное производство по ч.2 ст.352 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
8
Теги