Осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о прекращении голодовки.

«Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки», - сообщил он в инстаграме.

«По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи», - написал Навальный.

Он сообщил, что его уже дважды обследовал консилиум гражданских врачей. "Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения», - отметил оппозиционер.

Лечащие врачи накануне выпустили заявление с призывом снять голодовку.

Напомним, 17 января оппозиционного политика Алексея Навального задержали в московском аэропорту по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок».

После этого Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по требованию ФСИН.

Навальный объявил голодовку 31 марта, находясь в колонии во Владимирской области, куда его отправили отбывать наказание по решению суда. Он требовал допустить к нему врача, объясняя это болью в спине и ноге, а также отсутствием медицинской помощи.