также в разделеОбщество
Креминь требует отзывать депутатов, систематически нарушающих языковой закон 7
В Словении реконструировали памятник украинским воинам 10
Чиновников Госгеокадастра разоблачили на хищении десятков тысяч га земель 5
Украинские врачи впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому пациенту 8
Завтра в Украине возможен мокрый снег 8
Генерал об анонсированном отводе войск РФ: Успокаиваться не надо 13
Гражданина РФ подозревают в присвоении 2,6 млн при ремонте дорог на Киевщине 9
Житель Львовщины собирал данные сотрудников СБУ для России 9
Государство выплатит более 1,7 млн в случае смерти из-за COVID-вакцинации 12
СБУ предотвратила вывоз за границу оборудования для военных кораблей 20
Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки на Херсонщине повесился в СИЗО 19
Черноморский флот вернул корабли на базы после учений в Крыму 19
Украина занимает второе место по смертности от COVID-19 в Европе 15
Разведка: Боевики планируют фейковое наступление и теракт в церкви на Пасху 57
СМИ узнали об отмене заседания СНБО в пятницу 7
В Украине ежедневно регистрируют около 570 случаев домашнего насилия 8
Суд отменил заочный арест экс-замглавы СБУ Нескоромного 17
В Украину не пустили известного российского блогера 20

Осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о прекращении голодовки.

«Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки», - сообщил он в инстаграме.

«По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи», - написал Навальный.

Он сообщил, что его уже дважды обследовал консилиум гражданских врачей. "Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения», - отметил оппозиционер.

Лечащие врачи накануне выпустили заявление с призывом снять голодовку.  

Напомним, 17 января оппозиционного политика Алексея Навального задержали в московском аэропорту по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок».

После этого Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по требованию ФСИН.  

Навальный объявил голодовку 31 марта, находясь в колонии во Владимирской области, куда его отправили отбывать наказание по решению суда. Он требовал допустить к нему врача, объясняя это болью в спине и ноге, а также отсутствием медицинской помощи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
13
Теги