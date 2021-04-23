Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным только в нейтральной стране.

Такое мнение он высказал в эфире 4 канала.

«Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны на Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна», - подчеркнул Кравчук.

Он предположил, что это могла бы быть Швейцария или Финляндия, но ни в коем случае не страна-агрессор Россия.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке украинского Донбасса.

Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР» и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.