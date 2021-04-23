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Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили незаконную переправку за границу технологического оборудования двойного назначения. Под видом гражданской продукции иностранные заказчики планировали получить агрегаты для военных кораблей, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, сделку организовали представители местной коммерческой структуры, специализирующейся на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить в одну из стран Центральной Америки.

Для реализации схемы дельцы внесли в сопроводительной документации недостоверные сведения о происхождении груза и сферу его дальнейшего использования.

Продукцию двойного назначения задержали на таможенном посту.

Изъятое с корабля оборудование направлено на экспертизу. Решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторам и участникам противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.
ForUm

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