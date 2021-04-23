В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1269 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Можно сказать, что ситуация с заболеваемостью в столице несколько стабилизировалась. Новых всплесков с количеством новых случаев в последнее время нет. Но смертность от вируса остается, к сожалению, высокая. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1269 инфицированных. Умерли 45 человек - 27 женщин и 18 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4386 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 190 138», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 700 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 32 девочки от 11 месяцев до 17 лет. А также 512 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 25 мальчиков от шести месяцев до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.

Понемногу уменьшается и количество госпитализированных в столичные больницы.

За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 126 больных коронавирусом. А также госпитализировали 270 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попали 396 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки 1298 киевлян. Всего коронавирус преодолели 119 101 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 225, в Днепровском - 188 и в Деснянском районе - 124 случая.

«Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 3453 больных коронавирусом. 2482 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2957 человек. Под аппаратами ИВЛ - 63 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 58 процентов. Из них с кислородом обеспечены более 65% коек», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 23 апреля зафиксировано 14277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.