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Президент Украины Владимир Зеленский отреагирует на предложение главы РФ Владимира Путина встретиться в Москве.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сказала в комментарии РБК-Украина.

«Реакция главы государства обязательно будет», - сказала Мендель.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным «в любой точке украинского Донбасса». Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР».
ForUm

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