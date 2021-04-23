Сегодня Украина получила более 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой.

«Украина взяла на себя амбициозные цели по охвату прививками от COVID-19 большинства взрослого населения до конца года. Это огромный вызов, и для достижения цели мы рассчитываем на параллельный запуск различных платформ, использование различных вакцин и всех возможных путей снабжения. Рады получить очередную поставку вакцины от глобальной инициативы COVAX. Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство - обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается», - отметил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Большим преимуществом получения вакцин через механизм COVAX, является то, что все вакцины являются бесплатными. Вторая партия вакцины через COVAX прибыла в очень символический время - накануне Всемирной недели иммунизации, которая имеет целью напомнить о важности прививки для защиты детей и взрослых», - подчеркивает председатель ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов 20 апреля подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, произведенной в Южной Корее.