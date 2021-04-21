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Министр здравоохранения Максим Степанов 20 апреля подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, произведенной в Южной Корее. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке. Это тот препарат, который приедет к нам в рамках инициативы COVAX. Мы ожидаем 367 тыс. доз уже в четверг, 22 апреля. Часть партии оставим для прививки второй дозой тех граждан, которые уже вакцинировали CoviShield, остальные - для первой прививки», – написал министр.

При этом он напомнил, что вакцины AstraZeneca и CoviShield абсолютно идентичны. «А это значит, что манипуляции скептиков относительно угрозы второй дозы прививки так и останутся манипуляциями», – подчеркнул Степанов.

Как ранее сообщал ForUm, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве ожидают новую поставку вакцин от коронавируса компании AstraZeneca в рамках механизма COVAX 22 апреля.

 
ForUm

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