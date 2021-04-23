Исполком Международного олимпийского комитета поддержал предложение главы организации Томаса Баха об изменении олимпийского девиза «Быстрее, выше, сильнее».
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт МОК.
В измененный девиз будет добавлено слово «вместе».
Он будет звучать: «Быстрее, выше, сильнее - вместе» («faster, higher, stronger - together» - на английском, «citius, altius, fortius - communis» - на латыни).
Отмечается, что предложение уже получило широкую поддержку, в том числе от Международного комитета Пьера де Кубертена, организатора первых современных Олимпийских игр.
Теперь мнение по этому вопросу выскажут члены МОК, после чего предложение о внесении изменений в Олимпийскую хартию рассмотрят на сессии Международного олимпийского комитета в Токио через три месяца.
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