МОК не змінить рішення щодо Олімпійського комітету РФ попри заклики в ЄС, – Reuters

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не переглядатиме свою позицію щодо тимчасового відновлення прав Олімпійського комітету Росії.

Про це повідомив представник МОК у коментарі агентству Reuters у відповідь на заклик дев"яти країн Євросоюзу позбавити комітет європейського фінансування.

У МОК наголосили, що дискваліфікація російської організації, яка тривала з жовтня 2023 року, була скасована через конкретний крок з боку РФ: виключення зі складу російського комітету регіональних спортивних осередків з окупованих територій України, що й стали причиною застосування санкцій.

У комітеті підкреслили, що це рішення є тимчасовим і не означає зміни загальної позиції щодо Росії. "МОК має орієнтуватися у складних реаліях та наслідках нинішнього геополітичного контексту", — зазначив речник.

Незважаючи на формальне відновлення прав російської організації, МОК підтвердив збереження низки обмежень:

комітет не проводитиме змагань на території Росії;

російські урядовці не отримуватимуть запрошень на заходи під егідою МОК.

Питання використання державної символіки — прапора, гімну та кольорів — на майбутніх Олімпійських іграх залишається відкритим. Окремі змагання поза олімпійським рухом перебувають у зоні відповідальності відповідних міжнародних федерацій.

Крім того, речник МОК наголосив на посиленні вимог Олімпійської хартії. Тепер національні олімпійські комітети зобов"язані гарантувати, що спортсмени відбиратимуться на Ігри не лише за спортивними результатами, а й за відповідністю критеріям, які дозволяють бути прикладом для наслідування.

Напередодні Міжнародна федерація гандболу (IHF) оголосила про зняття обмежень із команд, суддів та офіційних представників Росії та Білорусі. Відтепер вони знову можуть брати участь у турнірах та заходах під егідою федерації.