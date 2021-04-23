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Правоохранители ежедневно регистрируют около 570 сообщений от жертв домашнего насилия. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в ходе заседания Комиссии по вопросам координации взаимодействия органов исполнительной власти по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Участники собрания обсудили борьбу с домашним насилием. В частности, представлены наработки Стратегической сессии по вопросам противодействия насилию по признаку пола, в частности домашнему, «Противодействие - совместное действие», состоявшейся по инициативе первой леди Елены Зеленской.

«Именно сформированная стратегия позволит синергически объединить усилия стейкхолдеров и создать указатель общих задач и действий. Количество обращений относительно домашнего насилия стремительно растет ежегодно: 140 тысяч в 2019, более 200 тысяч на фоне карантинных ограничений в 2020 году. 86% обращений поступают от женщин, 12% от мужчин и 2% от детей. Все больше пострадавших отказываются молчать и скрывать «семейную тайну» за семью замками. Ежедневно правоохранители регистрируют около 570 сообщений от жертв насилия», — заявила Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула, что противодействие домашнему и гендерно обусловленному насилию ею определено одним из приоритетов работы прокуратуры и системная деятельность в этом направлении началась.

«По данным ООН, каждое второе убийство совершено членом семьи или бывшим партнером. Поэтому сегодня прокуроры осуществляют аудит уголовных производств, которые связаны с домашним насилием, однако по каким-то причинам не квалифицированы именно по этому признаку. Кроме международных институтов, бесценной информацией оперируют общественные организации, и мы начали тесное сотрудничество с ними. Это позволяет получать данные о самых актуальных проблемах и оперативно реагировать на них. А координаторы неправительственного сектора уже знают к кому обратиться, если возникли проблемы в ходе досудебного расследования», — добавила Венедиктова.

Она также рассказала, что сегмент преступлений, связанных с домашним насилием, столь значительный и особенный, что планируется введение специализации прокуроров. Для их деятельности будут разработаны соответствующие стандарты, соблюдение которых станет обязательным, а в курсах обучения Тренингового центра прокуроров Украины гендерная составляющая станет обязательной для всех прокуроров.
ForUm

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