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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола», сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Закон направлен на совершенствование правового регулирования привлечения к ответственности за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания, а также практической реализации права пострадавшего лица на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных в результате домашнего насилия.

Законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП), которыми:

дополнена санкция ст. 173-2 взысканием в виде общественно полезных работ;

установлено, что военнослужащие, военнообязанные и резервисты во время прохождения сборов, а также лица рядового и начальствующего составов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, полицейские несут административную ответственность за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания на общих основаниях;

изменен срок наложения административного взыскания за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 173-2 КУоАП;

исключена необходимость участия лица, совершившего нарушение ст. 173-2 КУоАП, при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
ForUm

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