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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отмечает, что в 2020 году обращений граждан о домашнем насилии было более чем на 60% больше, чем в предыдущем году.

Об этом она сказала, представляя ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2020 году, передает УНИАН.

«По данным Национальной сервисной службы, в 2020 году за помощью на правительственную «горячую» линию, в полицию и органы соцзащиты обратились 211 тысяч человек, пострадавших от домашнего насилия. Это на 62% больше, чем в 2019 году», - рассказала омбудсмен.

Денисова отметила, что 70% сообщений относительно домашнего насилия, которые поступили к ней, касались нарушения права на защиту пострадавших органами полиции и социальными службами.

«Заявления потерпевших полицией не принимаются. Совершенные преступления квалифицируются как телесные повреждения различной тяжести или имущественные споры. Расследования закрываются за малозначительностью», - сказала она.

Так, сообщила уполномоченный, по результатам принятых ими мер было открыто 4 уголовных производства, издан ряд запретных, ограничительных предписаний обидчикам, а виновные в бездействии должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, Денисова подчеркнула, что мониторинг по стране показал, что мест в приютах для жертв домашнего насилия недостаточно. В то же время в Сумской, Черкасской и Черниговской областях такие приюты вообще не созданы.

В докладе уполномоченного отмечается, что по информации Национальной социальной сервисной службы Украины, количество обращений граждан по поводу домашнего насилия в органы полиции и социальной защиты населения в 2020 году выросло до 211 тыс. 362, что на 62% больше, чем в 2019 году (130 тыс. 514).

К уполномоченному в течение 2020 года поступило 126 сообщений о нарушении прав по защите от домашнего насилия и насилия по признаку пола, аналогичное количество сообщений было зафиксировано и в 2019 году - 127.
ForUm

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