Киевская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС продлила действие дополнительных противоэпидемических мероприятий до 30 апреля, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

«Ситуация с заболеванием COVID-19 в нашей области пока остается сложной. По данным областного лабораторного центра, только за последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания. Количество госпитализации также остается на высоком уровне. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области еще на неделю до 30 апреля», - сообщил первый заместитель Дмитрий Назаренко.

Решение комиссии предусматривает продление до 30 апреля дополнительных противоэпидемических действий, принятых 2 апреля. А именно отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния:

рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;

осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50%, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства и которая определена в его регистрационных документах;

проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;

рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Кроме того, на территории Киевщины продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня.

Как ранее сообщал ForUm, 21 Кабинет министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 июня.