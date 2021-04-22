также в разделеРелигия
УПЦ передала подарки в 10 школ-интернатов разных регионов Украины 14
В УПЦ напомнили об опасности пропаганды ЛГБТ среди детей 12
В Днепре УПЦ собирает подарки к Пасхе для детей с ДЦП и домов престарелых 22
В УПЦ рассказали, как правильно праздновать Вербное воскресенье и освящать вербу 11
В Черкасской области появится новый храм УПЦ 9
На Закарпатье при участии УПЦ издана книга о древних монастырях 14
На Пасху «Интер» покажет схождение Благодатного огня в Иерусалиме и богослужения в Киево-Печерской лавре 18
Епископ УПЦ рассказал, как в демократическом мире преследуют христиан 10
В Могилев-Подольской епархии УПЦ готовят тысячи пасок для больниц 14
Священник УПЦ объяснил, может ли депрессия быть формой одержимости 13
В УПЦ рассказали, почему мощи святых нетленны 10
Епископ УПЦ объяснил, в чем опасность искажения «духовного зрения» 28
Митрополит УПЦ рассказал о важном качестве, без которого спасение невозможно 8
В Черкассах УПЦ проводит конкурс для поддержки семейных ценностей 45
Митрополит Сербской Церкви призвал верующих УПЦ сохранять единство 29
Нежинская епархия УПЦ подарила дом многодетной семье 11
На Ровенщине верующая УПЦ выиграла суд против активистки ПЦУ, которая избила ее при захвате храма 25
На Хмельнитчине сторонники ПЦУ с помощью людей в военной форме захватили храм УПЦ 22

Константинопольский Патриарх Варфоломей стремится в очередной раз продемонстрировать миру, что созданная им ПЦУ канонична, но реальность свидетельствует об обратном.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», комментируя возможный приезд главы Фанара на празднование 30-летия независимости Украины.

«Патриарх Варфоломей - это человек, который витает в облаках своих иллюзий, амбиций и эмоций, который, по-видимому, утратил связь с реальностью, поскольку он выдает свои фантазии за действительность. Например, он закрывает глаза на то, что в Украине существует многомиллионная Церковь, у которой 12,5 тысяч приходов, более 100 архиереев, более 250 монастырей и миллионы верующих. Он утверждает, что этой Церкви как бы не существует, а существует некая другая «церковь», которую он сколотил из двух раскольничьих группировок», - заявил митрополит Иларион.

По его мнению, Патриарх Варфоломей посетит Украину, чтобы «в очередной раз продемонстрировать миру, что «церковь», которая существует на Украине, - это созданная им так называемая «автокефальная церковь», но реальность-то свидетельствует об обратном».

«Патриарх Варфоломей совершил большую ошибку, и, к сожалению, он эту ошибку признать не хочет и не может. Он будет предпринимать различные действия, чтобы убедить мир в том, что это была не его ошибка, а в том, что ошибались все вокруг него», - подчеркнул митрополит Иларион.

Комментируя приглашение украинских властей посетить празднования 30-летия Независимости Папой Римским, митрополит Иларион выразил мнение, что Папа Франциск на это не пойдет, ведь «он мыслит реалистично и понимает, что, если его пригласят в Украину, то неизбежно втянут в ту или иную форму признания раскольников».

«Кроме того, мы не должны забывать о том, что Украинская Греко-Католическая Церковь к самому Папе Франциску и в целом к Римскому Папе относится достаточно скептически, а подчас и открыто негативно. Например, глава этой Церкви архиепископ Святослав (Шевчук) неоднократно в своих выступлениях говорил, что Гаванская декларация Папы Франциска и Патриарха Кирилла была чуть ли не направлена против украинских греко-католиков и нанесла им удар, он очень негативно отзывался и продолжает отзываться о ней и о том, что Римский понтифик ведет прямой диалог с Русской Православной Церковью», - заявил глава ОВЦС.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
12
Теги