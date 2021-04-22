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Правоохранители разыскивают мужчину, который спровоцировал конфликт со съемочной группой телеканала. За содеянное ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщила пресс-служба столичного главка.

В киевскую полиции поступило сообщение о препятствовании журналистской деятельности вблизи станции метро «Осокорки». На вызов выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

На месте полицейские выяснили, что во время проведения съемок неизвестный спровоцировал конфликт с работниками телеканала и пытался вырвать микрофон у журналистки. Своими действиями правонарушитель препятствовал проведению съемки, пока его разыскивают правоохранители. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
ForUm

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