В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1673 больных коронавирусом. Умерли 44 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Всего за период пандемии в городе 4341 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 188 869», - написал он.

В больницы столицы госпитализировали 152 больных коронавирусом, а также 118 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1305 человек. В общем коронавирус преодолели 117 803 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 267, Соломенском и Шевченковском - по 240 и в Деснянскому- 235 случаев», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 22 апреля зафиксировано 16 235 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.