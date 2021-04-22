Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других стран, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя требования Чехии принять обратно высланных из России чешских дипломатов.

«В послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», - сказал представитель Кремля ТАСС, отвечая на вопрос, будет ли Москва рассматривать озвученное главой МИД Чехии Якубом Кулганеком требование.

В среду Кулганек выразил послу РФ в Чехии Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал вернуть их всех обратно на свои места в дипломатическом представительстве. Решение Москвы Прага ожидает до 12:00 четверга, сообщил глава МИД республики журналистам.

В правительстве Чехии ранее заявляли, что штат посольства республики в Москве значительно меньше, чем российского дипломатического представительства в Праге. Оппозиция призвала правительство предпринять шаги по достижению паритета в численности сотрудников обеих миссии.

По подсчетам МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ – из пяти дипломатов и 19 технических служащих. Между тем директор международного департамента администрации президента Рудольф Йиндрак заявлял, что, если считать вместе с культурными представительствами, число чешских сотрудников в РФ больше, чем наоборот, - «примерно на 50 человек».

Высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стала ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждает чешские власти, работали на российские спецслужбы. По словам Кулганека, это решение никак не повлияло на работу российского посольства, поскольку российских дипломатов в Чехии в несколько раз больше, чем чешских в России. Действия российских властей фактически парализовали работу посольства Чехии в Москве.

Решение о высылке дипломатов чешские власти приняли в субботу, 17 апреля.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва военного склада. Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии. По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Нынешний дипломатический конфликт стал самым крупным из 1989 года, когда в Европе упали просоветские коммунистические режимы.