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Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц не движется, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ходе встречи с послами стран «Большой семерки».

«Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это в основном женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали», - рассказал он.

Ермак также отметил, что Украина, как и все международное сообщество, требует и ждет отвода российских войск от украинских границ, и для этого важно дипломатическое давление со стороны стран G7.

Кроме того, по его словам, чрезвычайно важна поддержка со стороны стран «Большой семерки» пути Украины в ЕС и НАТО.
ForUm

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