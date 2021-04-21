Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшим руководителям и должностным лицам государственного предприятия «Укринмаш» (входит в состав ГК «Укроборонпром») о подозрении в растрате более 140 тыс. евро (3,49 млн грн по курсу НБУ). Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Речь идет о:

генеральном директоре «Укринмаша» (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины);

и.о. гендиректора (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины), на данный момент советник на общественных началах вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;

заместителе гендиректора (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины), пока - один из руководителей ГП «Укроборонсервис»;

начальнике департамента (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины);

начальнике отдела контрактов №1 (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины);

начальнике отдела контрактов (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины);

директоре частной компании и ее конечном выгодоприобретателе (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствие установило, что в течение 2014-2015 гг. руководство «Укринмаша» организовало поставки за рубеж продукции, производимой на других предприятиях «Укроборонпрома» с участием частной компании, конечным выгодоприобретателем которой было лицо, имевшее дружеские отношения с одним из топ-менеджеров госпредприятия.

«Укринмаш» заключил с этой компанией агентское соглашение по сопровождению внешнеэкономического контракта, за что и исправно получала от «Укринмаша» средства. Однако, как установило следствие, соответствующие услуги фактически не предоставлялись, а акты выполненных работ подделывали при участии должностных лиц «Укринмаша».

В общем следствие установило, что в течение 2014-2015 гг. «Укроборонпром» незаконно перечислил частной компании более 140 тыс. евро, что по курсу НБУ составляет почти 3,49 млн грн.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали весной 2018 по собственным наработкам.

Действующее руководство «Укроборонпрома» сотрудничает со следствием и способствует установлению всех обстоятельств совершения преступления.