Контрразведчики Службы безопасности Украины в районе операции Объединенных сил разоблачили участника танкового батальона террористической организации «ДНР».

Как сообщил пресс-центр ведомства, он планировал тайно посетить родственников на подконтрольной украинской власти территории.

Оперативники СБУ установили, что в незаконных вооруженных формированиях житель Лимана работал в службе обеспечения танкового батальона в оккупированном поселке Мичурино.

Сотрудники спецслужбы установили личность боевика при попытке въезда в Украину с территории РФ.

Сейчас участник НВФ сотрудничает со следствием.

Он предоставил важные указания на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков «ДНР». Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ. Также он сдал собственные паспорта «ДНР» и РФ.

Сейчас следователи СБУ сообщили боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Материалы готовятся к передаче в суд.