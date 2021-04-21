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Более 48 тысяч киевлян получат материальную помощь к 35-й годовщине Чернобыльской трагедии. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Как вы знаете, приближается трагическая дата в истории Украины - годовщина Чернобыльской катастрофы. Отмечу, что город вовремя выплачивает материальную помощь отдельным категориям киевлян по программе «Забота. Навстречу киевлянам». На днях я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Одноразовую адресную социальную помощь - от 600 до 1000 гривен - получат более 48 тысяч киевлян, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», - сказал Кличко.

Выплаты происходят на карточку киевлянина. Также льготники, которые получают выплаты через «Укрпочту», смогут получить помощь в отделениях учреждения или же - вместе с пенсией. «Также отмечу, что столичная власть постоянно работает над обеспечением медицинской помощи ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, продолжает предоставлять квартиры чернобыльцам. И финансирует эту программу за средства городского бюджета», - сказал Кличко.
ForUm

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