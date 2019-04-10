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Кабинет Министров одобрило проект закон, которым на законодательном уровне будет урегулирован вопрос выдачи удостоверений пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы гражданам, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«С целью урегулирования противоречий в системе социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, правительством одобрен проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», – говорится в сообщении.

В Кабмине подчеркнули, что принятие Верховной Радой Украины проекта акта позволит урегулировать на законодательном уровне вопрос выдачи удостоверений пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы гражданам и привести нормы Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» в соответствие с нормами действующего законодательства.
ForUm

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