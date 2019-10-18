Министерство социальной политики Украины инициировало внесение изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2019 об увеличении расходов по программе социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Как сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде и ожидает своего голосования (№2283 от 17.10.2019).

«Мы искренне надеемся, что народные депутаты поддержат нашу инициативу и проголосуют за законопроект! В наших общих интересах сделать все возможное, чтобы и в дальнейшем защищать тех, кто этого реально нуждается!» - написала она в Facebook.

В случае положительного голосования, на социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, уже в ближайшее время будет дополнительно выделено 354,6 млн грн (сейчас на это предусмотрено 1 млрд 980,9 млн грн). Эти деньги пойдут:

на выплату денежной компенсации за льготное обеспечение продуктами питания;

на доплату за работу в зоне отчуждения, выплату ежегодного и дополнительного отпусков;

на возмещение Фонду социального страхования расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам;

на выплату компенсации за ущерб, причиненный здоровью, и помощи на оздоровление.

«Таким образом, мы покроем задолженность перед чернобыльцами в рамках программы. В случае положительного голосования, уже в ближайшее время средства должны поступить в Минсоцполитики, мы распределим их по регионам, для их дальнейшего целевого использования», - резюмировала Соколовская.