Вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавирусу. Об этом заявила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, сообщает Коронавирус-інфо.

«Явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые чувствуют только легкое недомогание, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться», - считает ое.

Голубовская отмечает, что ранее медицинское сообщество считало, что третья волна COVID-19, по аналогии с эпидемией «испанки», будет легче, чем две предыдущие. Но вирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейший ход пандемии COVID-19 крайне трудно.

Как ранее сообщал ForUm, генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына заявил, что в среднем повторное заражение коронавирусом фиксируется через 3-4 месяца после перенесенного заболевания.