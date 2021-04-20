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В среднем повторное заражение коронавирусом фиксируется через 3-4 месяца после перенесенного заболевания. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына, передает Укринформ.

«Мы спросили у эпидемиологов, период между первым и вторым заболеванием. Ответы были в основном, что этот период был 3-4 месяца, до 5 Но были единичные ответы, что это было полтора месяца», - сказал Родына.

Он сообщил, что ЦОЗ разработал проект приказа о эпидемиологический надзор за COVID-19. В проект документа, который уже направлен в Министерство здравоохранения, учреждение прописала определения повторного случая заражения, что позволит наладить получение информации о таких случаях.

Родына отметил, что ЦОЗ располагает информацией о более 1,2 тыс. повторных случаев COVID-19.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 20 апреля зафиксировано 8940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 367 человек умерли.
ForUm

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