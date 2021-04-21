Россия должна вернуться к соблюдению своих международных обязательств и обеспечить деэскалацию вблизи украинских границ.

Об этом заявил президент Европарламента Дэвид Сассоли в своем обращении 21 апреля к Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает Укринформ.

«Я особенно обеспокоен развертыванием российских вооруженных сил вдоль украинской границы и на территории противоправно аннексированного Крыма. Мы должны увидеть деэскалацию напряжения. Важно, чтобы Россия сделала шаг назад и соблюдала свои международные обязательства», - отметил президент Европарламента.

Сассоли акцентировал внимание на роли парламентариев в продвижении усилий по поддержанию мира на Европейском континенте.

Он также отметил, что сегодня европейские ценности противостоят самым большим угрозам, как никогда раньше. Среди них - популизм, национализм и авторитаризм.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия сосредоточила у границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что характер военных приготовлений РФ и концентрация российских войск на границах с Украиной и в оккупированном Крыму являются признаком того, что Кремль будет готов атаковать Украину уже через несколько недель.