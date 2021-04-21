Граждан США призвали не посещать Украину из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США, передает УНИАН.

«Центры контроля и профилактики заболеваний США обнародовали сообщение о четвертом уровне угрозы здоровью во время путешествий в Украину из-за коронавируса, указав на очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране», - говорится в сообщении.

Также американцам советуют не ехать в Крым и в восточные районы Донецкой и Луганской областей, особенно неподконтрольные правительству.

Напомним, в Украине по состоянию на 21 апреля зафиксировано 12162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.