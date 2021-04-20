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Вице-премьер и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ceske Noviny.

Он хочет опротестовать действия России после того, как Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства через возможном участии российских агентов во взрыве складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

В качестве зеркального шага Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства в Москве, что, по словам Гамачека, парализовало его работу. Гамачек также заявил, что Змеевский в среду первым ознакомится с возможной последующей реакцией Чехии.

Также, по словам министра, послы Чехии в государствах-членах Европейского Союза и Организации Североатлантического договора должны обратиться к правительствам и просить союзников о солидарности и коллективных действиях. Среди прочего Чехия призывает страны рассмотреть вопрос о вызове российских послов и призывает к коллективным действиям, направленным на солидарную высылку соответствующих российских шпионов из стран-членов ЕС и НАТО.

По словам Гамачека, посольство Чехии в Москве находится в состоянии, при котором оно может функционировать лишь с большим трудом, поэтому Чехия также просит поддержки у союзников по обеспечению его работы.

Послы в странах-членах ЕС и НАТО должны просить союзников продолжать проявлять солидарность и работать над совместным заявлением ЕС и НАТО. Чехия также призывает страны протестовать «против разрушительных действий российских спецслужб против интересов и безопасности стран-членов ЕС и НАТО».

«Мы будем призывать НАТО и ЕС мобилизовать стратегическую коммуникацию, основанную на опыте стран, которые высылали российских агентов и столкнулись или сталкиваются с российской дезинформацией в этом контексте», - также отметил Гамачек.

Напомним, в 2014 году в чешской деревне Врбетице произошло два взрыва на складах боеприпасов, которые арендовала компания Imex Group. Ее представитель сообщил, что на складах хранились автоматы и артиллерийские снаряды. Он полностью исключил возможность их самовозгорания.

По данным СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, 19 апреля вечером они покинули страну.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
ForUm

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