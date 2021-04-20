ГБР завершило досудебное расследование в отношении старшего оперуполномоченного Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, сотрудник СБУ получил 5 тыс. долларов США от жительницы Харькова за содействие в получении персональных данных лиц, которые незаконно завладели ее транспортным средством, а также за содействие в возвращении указанного транспорта заявительнице.

Оперуполномоченному сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя совершение действий с использованием предоставленного ему служебного положения (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Сейчас обвинительный акт в отношении оперуполномоченного направлено в суд.

В случае доказательства вины работнику СБУ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.