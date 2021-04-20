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В Парламентской ассамблее Совета Европы считают, что создание «Европейской суперлиги» по футболу (European Super League) приведет к доминированию бизнеса над ценностями.

Об этом заявил докладчик ПАСЕ по управлению в сфере у футбола лорд Джордж Фоулкерс, передает Укринформ.

«Я удивлен и глубоко обеспокоен объявлением двенадцати элитных европейских футбольных клубов об их намерении провести Европейскую суперлигу», - заявил британский парламентарий.

Он отметил, что эта инициатива четко демонстрирует, когда бизнес-интересы преобладают над ценностями.

По убеждению Фоулкерса, футбол должен развиваться на основе ценностей, в основе чего лежит бизнес-модель солидарного и справедливого перераспределения ресурсов.

В случае создания Суперлиги, считает политик, другие европейские клубы, а также футбольные болельщики будут чувствовать себя преданными.

Делегат ПАСЕ призвал 12 клубов отказаться от такой инициативы.

Как сообщалось, 18 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о запуске Суперлиги.

Планируется, что элитарный футбольный турнир с годовым доходом в 4 млрд евро начнет матчи уже в августе.

Инициативу уже раскритиковали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, многочисленные европейские футбольные клубы и национальные ассоциации.

Исполком союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил проведение Лиги чемпионов УЕФА по новой схеме с 2024 года.
ForUm

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