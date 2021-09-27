Заключенная белорусская оппозиционная деятельница Мария Колесникова получила премию имени Вацлава Гавела, которую ежегодно присуждает Парламентская ассамблея Совета Европы за «выдающиеся действия» в защиту прав человека.

Из-за невозможности личного присутствия Марии Колесниковой на церемонии награждения 27 сентября в Страсбурге премию получила ее сестра Татьяна Хомич, пишет Радио Свобода.

Комиссия по отбору 31 августа выбрала Колесникову в тройку претендентов вместе с основанной в Париже правозащитной организацией «Репортеры без границ» и правозащитником из Бурунди Жерменом Рукуки.

ПАСЕ назвала Колесникову «одной из трех женщин-символов белорусской оппозиции и борьбы ее народа за гражданские и политические свободы и основные права».

Приговоренная к 11 годам заключения по делу о публичных призывах к причинению вреда национальной безопасности, создании экстремистского формирования и заговор с целью захвата власти неконституционным путем Колесникова «находится под серьезной угрозой своей безопасности и жизни», заявили в ПАСЕ.

Победителя премии Вацлава Гавела за права человека 2021 объявили на открытии осеннего пленарного заседания ПАСЕ в Страсбурге 27 сентября. Также в Праге 29 сентября будет организован мероприятие в честь лауреата 2021 года.

Премия в размере 60 тыс. евро присуждается ежегодно с 2013 года.

Колесникова является участницей оппозиционной Координационного совета, созданного после спорных выборов в Беларуси с целью содействия мирной передачи власти.

Ее задержали в Минске в сентябре 2020 года и обвинили вместе с другим членом Координационного совета Максимом Знаком в заговоре с целью захвата власти.