12 топ-клубов объявили о создании нового футбольного турнира - Суперлиги Европы. Журналист Роб Харрис опубликовал в Twitter официальный пресс-релиз, передает УНИАН.

Английские «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер» войдут в Суперлигу как клубы-основатели и будут руководить турниром. Еще три клуба-основателя присоединятся к турниру перед стартом сезона.

«Пандемия ускорила неустойчивость существующей в европейском футболе экономической модели. Кроме того, клубы-основатели уже несколько лет ставили цель повысить качество и плотность существующих европейских соревнований каждый сезон, а также создать формат, в котором ведущие команды и футболисты будут соревноваться друг с другом на регулярной основе» - объяснили свои мотивы клубы.

Также сообщается, что клубы-основатели планируют обсудить с УЕФА и ФИФА совместное сотрудничество, чтобы обеспечить перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом.

Председателем Суперлиги назначен президент «Реала» Флорентино Перес, его заместителями - Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).

Журналист Габриэле Маркотти в Twitter сообщил, что Аньелли покинул пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA), которая выступала против создания Суперлиги, а также ушел и из исполнительного комитета УЕФА. Из ЕСА также вышли все 12 основателей турнира.



