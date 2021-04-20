В 2021 году большинство трех- и четырехзвездочных гостиниц в Крыму подняли цены в среднем на 20-30%, сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина.

«Только единичные гостиницы курортов Черного моря необоснованно завысили цены. Согласно данным IT-разработчика для гостиничного бизнеса TravelLine, большинство отелей 3-4* на российских курортах в мае-июне поднимали цены в пределах нормы за последние три года», - сказал он.

По словам Ламшина, в Крыму цены на размещение в отелях 3-4 звезд в мае-июне выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Это нормально, тем более в преддверии высокого сезона. Если сравнивать 2020 год и 2019 год, то здесь скачок большой был для гостиниц 4 звезд - плюс 45%. Хотя за два года рост составил 64%, то есть за год в среднем 30%. Это не кардинальное увеличение», - заявил он.

При этом в Сочи цены на гостиничном рынке в целом ниже, чем в Крыму.

Цены растут пропорционально росту затрат отельеров на оказание услуг, сказал президент РГА. По его словам, в 2020 году и первом квартале 2021 года траты бизнеса выросли более чем на 14% из-за инфляции, роста цен на продукты питания, затрат на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, кредиты и так далее. Также ценник традиционно поднимается в преддверии высокого сезона.