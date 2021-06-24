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Европейский футбольный союз отменил правило выездного гола в еврокубках, по которому определялись победители на стадиях плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Правило выездного гола применялось с 1965 года при двухматчевых противостояниях в плей-офф европейских турниров. Если общий счет двух матчей был равным, то в следующую стадию плей-офф выходила команда, которая забила больше голов на выезде.

В УЕФА сообщили, что с сезона 2021/22 правило выездного гола не будет действовать во всех клубных турнирах Европы под эгидой союза. Это – Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Женская лига чемпионов и Юношеская лига УЕФА.

Теперь при равном счете после двух матчей команды будут играть два экстра-тайма по 15 минут, а если и в них победителя не выявят – пробьют серию пенальти.

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил решение там, что из-за правила выездного гола хозяева матчей опасались пропустить и часто отказывались от атак, особенно когда играли на домашнем поле первый поединок плей-офф.
ForUm

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