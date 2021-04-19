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Ракетные эсминцы ВМС США USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80) снова вышли из базы на острове Крит в направлении Черного моря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

«Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что оба американские ракетные эсминца USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80) вновь вышли с базы на острове Крит в направлении черноморских проливов», – написал он. 

Напомним, в акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook («Дональд Кук») и Roosevelt («Рузвельт»). В МИД Турции заявили, что корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля.

Позже США отменили развертывание двух ракетных эсминцев в Черном море.
ForUm

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