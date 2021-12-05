Противостояние между Россией и Украиной не отвечает интересам всего Черномосрского региона, в частности Турции, поэтому Анкара готова сделать все от нее зависящее для предотвращения нового витка эскалации. Об этом заявил спикер президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, пишет ASPI со ссылкой на агентство Анадолу.

Спикер Эрдогана подчеркнул, что у Турции хорошие отношения как с Украиной, так и с Российской Федерацией. Поэтому Анкара может стать новой площадкой для диалога между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Турция считает, что лучшим выходом было бы решение данного вопроса самими сторонами.

"Это был бы идеальный вариант", - подчеркнул Калын, однако Турция может внести конструктивный вклад в снижение напряженности и готова создать площадку для диалога и благодаря положительным отношениям и с Москвой, и с Киевом, принять меры по недопущению эскалации.

Также он подчеркнул, что у стран Запада нет таких конструктивных связей с Россией, как у Турции, и в этом смысле она выгодно отличается.

"Последнее слово, конечно, за самими сторонами", - подчеркнул спикер Эрдогана, который еще раз заметил, что президент Турции может организовать диалог Путина и Зеленского.

Напомним, ранее мы уже писали, что турецкий президент Реджеп Эрдоган видит свою роль в переговорах по Донбассу между Украиной и Российской Федерацией. Он готов стать посредником между двумя странами. В то же время Россия категорически отвергла предложение Эрдогана о посредничестве. РФ ведь якобы не является стороной конфликта на Донбассе.