также в разделеМир
Ученые рассказали, смогло бы человечество выжить в мире из фильма Дюна 13
Нашествие скорпионов на Египет: Пострадали 450 человек 14
МИД Великобритании призывает ЕС блокировать сертификацию Северного потока-2 12
В Грузии опровергают данные, что Саакашвили вызывали реанимобиль 9
Лукашенко назвал себя патриархом европейском политики 20
Експерти назвали кращі смартфони 2021 року 24
Это важный шаг, но его недостаточно: Генсек ООН прокомментировал итоговый документ климатического саммита 10
Военные в Судане разогнали протесты. Есть погибшие 10
Пятидесяти овцам удалось устроиться на работу на завод Volkswagen 40
Газпром начал выкачивать газ из своих подземных газохранилищ в Европе 201
FАО: Цены на продовольствие достигли максимума за всю историю наблюдений 18
Британия подняла истребители для сопровождения российских бомбардировщиков 25
Псаки: США осуждают российскую агрессию в любых ее формах 12
Журнал Time назвал лучшие изобретения года 27
В Беларуси заявили о готовности привлечь РФ к обеспечению безопасности страны 11
Самолеты из Ирака больше не будут летать в Беларусь 45
«Белавиа» перестанет пускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена 28
Поляки задержали группу мигрантов, прорвавших белорусскую границу 63

Президент России Владимир Путин заявил, что недавние учения кораблей США и других стран НАТО в Черном море серьезным вызовом.

Как пишет Хвиля, об этом он рассказал в интервью на телеканале "Россия 1" в субботу, 13 ноября.

"США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в Черном море. В учениях задействована не только достаточно мощная военно-морская группировка, но и авиация, в том числе стратегическая. Для нас это серьезный вызов", - сказал Путин.

Отметим, что президент России таким образом отреагировал на реакцию Вашингтона из-за военных действий РФ у границ с Украиной. Путин подчеркнул, что Минобороны РФ предлагало даже "провести собственные незапланированные учения в тех же водах".

"Но я считаю, что это неуместно и нет необходимости в дальнейшей эскалации ситуации", - сказал он.

Путин отверг обвинения, заявив, что "он еще не видел этих панических заявлений" (США и ЕС, - ред). Однако раскритиковал Украину за использование Байрактаров, подчеркнув, что это противоречит Минским соглашениям.

"Параллельно с этим они проводили учения на Черном море. Похоже, нам просто нельзя терять бдительность", - сказал Путин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги