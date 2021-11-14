Президент России Владимир Путин заявил, что недавние учения кораблей США и других стран НАТО в Черном море серьезным вызовом.

Как пишет Хвиля, об этом он рассказал в интервью на телеканале "Россия 1" в субботу, 13 ноября.

"США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в Черном море. В учениях задействована не только достаточно мощная военно-морская группировка, но и авиация, в том числе стратегическая. Для нас это серьезный вызов", - сказал Путин.

Отметим, что президент России таким образом отреагировал на реакцию Вашингтона из-за военных действий РФ у границ с Украиной. Путин подчеркнул, что Минобороны РФ предлагало даже "провести собственные незапланированные учения в тех же водах".

"Но я считаю, что это неуместно и нет необходимости в дальнейшей эскалации ситуации", - сказал он.

Путин отверг обвинения, заявив, что "он еще не видел этих панических заявлений" (США и ЕС, - ред). Однако раскритиковал Украину за использование Байрактаров, подчеркнув, что это противоречит Минским соглашениям.

"Параллельно с этим они проводили учения на Черном море. Похоже, нам просто нельзя терять бдительность", - сказал Путин.