Заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данилы Галицкого, главный специалист Минздрава по вопросам эпидемиологии Наталья Виноград заявляет, что реальная эффективность вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech составляет 98%.

Об этом она сказала на пресс-конференции, которая проходила в онлайн-режиме в Киеве, передает УНИАН.

Она отметила, что Pfizer относится к новым вакцинам по технологии производства.

«Все предыдущие вакцины содержат в себе антиген как основную действующую субстанцию, на которую образуются антитела у привитого человека», - отметила она.

По словам Виноград, вакцина Pfizer содержит в себе «искусственно созданную матричную РНК».

«То есть это не антиген, это генетическая информация, запускающая синтез антигена у вакцинированного человека, на который образуются антитела. То есть это совершенно новый принцип в защите человека, в данном случае от SARS-Cov-2. Эта вакцина используется впервые», - отметила эпидемиолог.

«В начале - перед внедрением вакцины давали эффективность в 95%. Реальная эффективность в странах, которые ее используют - 98%. Она очень интенсивно используется в Израиле, США. Идет разговор о внедрении ее производства на других платформах, в том числе ЕС планирует для себя организовать производство, поскольку мощности, которые сегодня существуют, не обеспечивают реальную потребность населения», - добавила Виноград.

Также эпидемиолог заявила, что у привитых этой вакциной людей наблюдаются все те побочные эффекты, которые были указаны производителем, ничего другого нет.

Напомним, 16 апреля в Украину доставлена первая партия вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech.