также в разделеОбщество
На улице и дома святой водой: как во Львове будут святить паски
У Тищенко отказались комментировать новый скандал с нарушением карантина 7
В Украине может появиться медицинский омбудсмен 7
Украине обещают холод, дожди и грозы 14
Минздрав ожидает рост заболеваемости COVID-19 через 2-3 недели после Пасхи 13
Трех прикарпатских чиновников разоблачили на двойном гражданстве 14
ВАКС не пошел на сделку с фигурантом дела Гладковского 11
СМИ: Американские эсминцы продолжили движение к Черному морю 18
Чиновника Секретариата Кабмина будут судить за 2,5 млн взятки 9
Россиянин пытался за взятку попасть в Украину 14
Зеленский поручил как можно скорее создать лабораторию для разработки вакцин 10
СБУ разоблачила масштабную контрабанду опасных лекарств 17
У Укрзализныци осталось дизтоплива на 4 суток 41
В Чернобыльской зоне обновят 40 километров дорог 10
В Украине из-за карантина могут продлить учебный год 19
Минздрав: Третья волна COVID-19 в Украине идет на спад 14
СБУ проведет масштабные антитеррористические учения по всей Украине 21
Шмыгаль: Несколько областей близки к выходу из красной зоны карантина 18

Заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данилы Галицкого, главный специалист Минздрава по вопросам эпидемиологии Наталья Виноград заявляет, что реальная эффективность вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech составляет 98%.
Об этом она сказала на пресс-конференции, которая проходила в онлайн-режиме в Киеве, передает УНИАН.

Она отметила, что Pfizer относится к новым вакцинам по технологии производства.

«Все предыдущие вакцины содержат в себе антиген как основную действующую субстанцию, на которую образуются антитела у привитого человека», - отметила она.

По словам Виноград, вакцина Pfizer содержит в себе «искусственно созданную матричную РНК».

«То есть это не антиген, это генетическая информация, запускающая синтез антигена у вакцинированного человека, на который образуются антитела. То есть это совершенно новый принцип в защите человека, в данном случае от SARS-Cov-2. Эта вакцина используется впервые», - отметила эпидемиолог.

«В начале - перед внедрением вакцины давали эффективность в 95%. Реальная эффективность в странах, которые ее используют - 98%. Она очень интенсивно используется в Израиле, США. Идет разговор о внедрении ее производства на других платформах, в том числе ЕС планирует для себя организовать производство, поскольку мощности, которые сегодня существуют, не обеспечивают реальную потребность населения», - добавила Виноград.

Также эпидемиолог заявила, что у привитых этой вакциной людей наблюдаются все те побочные эффекты, которые были указаны производителем, ничего другого нет.

Напомним, 16 апреля в Украину доставлена первая партия вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги