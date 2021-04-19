Во Львове празднование Пасхи будет проходить с соблюдением жестких карантинных ограничений. Освящение корзин будет происходить только на улице, также жители смогут освятить корзины дома самостоятельно, рассказал мэр Львова Андрей Садовый, передает Zaxid.net.

По словам Садового, Львовский горсовет готовит протокол, согласно которому в городе будет проходить освящение во время Вербного воскресенья и Пасхи.

«За последние два дня мы снова видим рост заболеваемости. За вчера в коммунальные больницы поступило 39 человек, а выписано только 8. Снова имеем растущую динамику, пока ситуация непростая», - сказал он.

Мэр Львова отметил, что власти проводили онлайн-встречи с отцами всех конфессий города по празднованию Пасхи, к которым привлекались врачи.

«Поэтому мы пришли к соглашению о проведении освящений. Сейчас мы разрабатываем протокол, согласно которому это все будет происходить», - рассказал он.

Так, освящение пасхальных корзин будет происходить только на открытом воздухе с соблюдением большой дистанции между верующими. Также львовяне смогут самостоятельно освятить святой водой пасхальные корзины дома.

«Нам категорически нельзя допустить, чтобы много людей собиралось в одном месте, ведь это сразу даст рост заболеваемости. Духовенство это осознает, отцы понимают свою ответственность», - отметил Садовый.

В 2020 году празднование Пасхи также пришлось на период жестокого карантина. Во Львове все богослужения проводились онлайн, в церковь верующих не пускали. Освящение пасхальных корзин проходило исключительно на улице или онлайн. Такие же ограничения действовали и в Вербное воскресенье.

Жесткий карантин во Львове продлили до 4 мая. Город продолжает находиться в красной карантинной зоне, которую установила государственная комиссия ТЭБ и ЧС.