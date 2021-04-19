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Министерство финансов готовит пакет изменений в Налоговый кодекс Украины.

Об этом в интервью LB.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Он не уточнил, какие именно изменения планируется внести в документ, отметив, что они будут касаться уклонения от уплаты налогов.

«Мы готовим пакет изменений в Налоговый кодекс. В ближайшее время будем подавать. Я не буду пока раскрывать детали, но мы хотим сделать так, чтобы те, кто был «очень хитро сделан», платили налоги в нашей стране ... Все, кто уклонялся от уплаты налогов по Налоговому кодексу. Мы залатаем пробелы, которые были созданы за последние годы», - сказал Марченко.

 
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