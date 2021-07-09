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Во время рабочего визита в США министр финансов Украины Сергей Марченко согласовал с представителями МВФ позиции по антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и независимости НАБУ, сообщает пресс-служба Минфина.

Представители МВФ отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества.

Переговоры состоялись с директором Европейского департамента Альфредом Камером, исполнительным директором МВФ Полом Гилберсом, главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Ваграмом Степаняном и другими представителями команды МВФ.

Переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и вопросы независимости НАБУ.

Марченко отметил, что Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ. Он отметил, что Верховная Рада Украины в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с МВФ.

«Поддержка МВФ очень важна для Украины. И я благодарен за поддержку в проведении реформ. Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ», - подчеркнул Марченко.

Однако эксперты МВФ отметили, что решение КСУ привело к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти.

Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время.
ForUm

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