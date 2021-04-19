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Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель призывает Россию отвести войска от границы Украины.

Как передает УНИАН, об этом Боррель сказал в Брюсселе перед началом неформального заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Высокий представитель ЕС заявил, что сегодня министры рассмотрят «ситуацию на украинской границе относительно размещения российских войск».

«Эта ситуация очень опасна, и мы призываем Россию отвести ее войска от украинской границы», - подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что сегодня на заседание Совета ЕС приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который объяснит членам Совета ЕС, какова ситуация на украинско-российской границе.

«Отношения с Россией не улучшаются, наоборот, напряжение усиливается в различных формах», - отметил Боррель.

Также Совет ЕС обсудит ситуацию с выдворением российских дипломатов из Чехии и ситуацию с заключением критика Кремля Алексея Навального, которая вызывает тревогу у европейских политиков.

«Я получил письмо от его команды. Мы очень обеспокоены состоянием здоровья господина Навального», - сообщил Боррель и напомнил, что все 27 стран - членов ЕС просят РФ предоставить необходимую медицинскую помощь оппозиционеру Навальному.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
ForUm

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