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130 миллионов жителей Соединенных Штатов Америки в возрасте от 18 лет, что составляет 50,4% населения страны, получили первую дозу прививки от коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные американским Центром контроля и профилактики заболеваний (CDC).

В то же время, согласно данным, две дозы COVID-вакцины получили свыше 84 миллионов жителей США, что составляет четверть всего населения США.

Что касается людей пожилого возраста, то Соединенным Штатам удалось привить уже 81% людей в возрасте от 65 лет одной дозой вакцины от COVID-19, и 65,9% полностью иммунизировать двумя дозами.

Также сообщается, что по состоянию на утро воскресенья в стране было введено 209 406 814 доз вакцин от COVID-19.

В свои данные CDC включает вакцинацию американцев двухдознимы препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech, а также однодозною вакциной Johnson & Johnson.

 
ForUm

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