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Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генсек этой организации Хельга Шмид обсудили эскалацию на восточных границах Украины и призвали к выполнению Венского документа.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

«Мы с генеральным секретарем провели плодотворную дискуссию... по поводу усиления напряжения в Украине и вокруг нее. Мы подчеркнули, что государства-участники должны действовать в соответствии с Венским документом, который является ключевым элементом нашей общей безопасности и важным инструментом укрепления доверия для уменьшения военных рисков», - заявила Анн Линде.

Она добавила, что Шведское председательство в ОБСЕ и в дальнейшем будет способствовать деэскалации и предотвращению конфликтов в соответствии с принципами и обязательствами организации.

Генсек ОБСЕ также призвала воздержаться от дальнейшей эскалации.

Напомним, 7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ от 2011 о мерах укрепления доверия и безопасности. Он предусматривает механизм предоставления разъяснений Россией относительно существенного роста военного присутствия ВС РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях в течение последних дней.

14 апреля по запросу Украины проходило специальное совместное заседание директивных органов ОБСЕ - Постоянного совета и Форума сотрудничества в сфере безопасности - для рассмотрения вопроса концентрации российских войск у границы. Страны-участницы выразили обеспокоенность военной деятельностью РФ у границы с Украиной и призвали Москву к деэскалации, дав ряд рекомендаций.

Однако Россия отказывается выполнять свои обязательства по Венскому документу и объяснять свою военную деятельность.
ForUm

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