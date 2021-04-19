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Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Соответствующих договоренностей по моему поручению достигла вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой», - написал он.

По словам премьера, цифровой сертификат будет подтверждать, что человек вакцинировался, выздоровел и сдал тесты на COVID.

«Совместимость украинского и европейского сертификата даст возможность украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе», - отметил Шмигаль.

Как ранее сообщал ForUm, послы ЕС согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом о запуске цифрового зеленого сертификата для путешествий в условиях пандемии коронавируса.

 
ForUm

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