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Синоптики предупредили ряд областей Украины о возможных заморозках. Ночные заморозки прогнозируют 19 апреля.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

По данным синоптиков, ночью 19 апреля заморозки на почве до -3 градусов возможны в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

Из-за заморозков синоптики объявили в этих областях желтый уровень опасности.

Напомним, сегодня в ряде областей прогнозировали дожди.
ForUm

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