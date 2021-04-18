Синоптики предупредили ряд областей Украины о возможных заморозках. Ночные заморозки прогнозируют 19 апреля.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.
По данным синоптиков, ночью 19 апреля заморозки на почве до -3 градусов возможны в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях.
Из-за заморозков синоптики объявили в этих областях желтый уровень опасности.
Напомним, сегодня в ряде областей прогнозировали дожди.
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