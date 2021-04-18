Погода в Украине в воскресенье, 18 апреля, в большинстве регионов ожидается облачная погода, в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях будет облачно с прояснениями. Днем столбик термометра покажет от 11 °С до 14 °С, ночью — от 3 °С до 6 °С.

В центральных областях облачно с прояснениями, ожидаются дожди. Днем столбик термометра покажет от 12 °С до 14 °С градусов, ночью — от 4 °С до 6 °.

В восточных областях будет облачно, но без осадков. Днем ожидается от 13 °С до 15 °С, ночью — от 3 °С до 6 °С.

В Киеве ожидаются дожди. Днем температура воздуха будет от 11°С до 13 °С градусов, ночью — от 3 °С до 5 °С.

Напомним, в Киеве отопление начали отключать с 10 апреля.