также в разделеМир
МИД России отреагировал на высылку своих дипломатов из Чехии 15
Беларусь вернулась к обвинению стран Запада в «наращивании войск» 10
Посольство России в Праге залили «кровью» 15
Ушел из жизни один из основателей компании Adobe 14
Минобороны Германии: Россия представляет угрозу безопасности 17
Названа еще одна страна, где может состояться встреча Байден - Путин 19
Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова 20
Навальный голодает третью неделю: врачи заявляют о критическом состоянии 17
ФСБ предотвратила «покушение» на Лукашенко и «переворот» в Беларуси 24
В Британии состоялись похороны принца Филиппа 44
Первый полет вертолета на Марсе: в NASA назвали новую дату 17
Чехия высылает 18 российских дипломатов: в РФ уже отреагировали 224
Макрон намерен провести переговоры с Путиным 74
Австрия готова принять саммит Байдена и Путина 16
Польша готовит ответ на выдворение Россией пятерых дипломатов 23
Италия ослабит карантинные ограничения 14
Из Каспийского моря в Черное зашел отряд кораблей 38
В мире от коронавируса умерли три миллиона человек 39

Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире федерального телевидения, передает российское издание "Известия".

По словам вице-премьера РФ, Москва уведомит о планах своих иностранных партнеров. По его словам, Россия планирует создать собственную орбитальную станцию.

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год», — напомнил он.

Как добавил Борисов, решение после этого примут, исходя из состояния модулей станции, которые выработали срок службы. Также будут учитываться планы России по размещению национальной орбитальной служебной станции нового поколения.

«Когда мы примем решение, тогда начнем переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года», — заключил Борисов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2925 грн.
10
Теги