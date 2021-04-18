Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире федерального телевидения, передает российское издание "Известия".

По словам вице-премьера РФ, Москва уведомит о планах своих иностранных партнеров. По его словам, Россия планирует создать собственную орбитальную станцию.

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год», — напомнил он.

Как добавил Борисов, решение после этого примут, исходя из состояния модулей станции, которые выработали срок службы. Также будут учитываться планы России по размещению национальной орбитальной служебной станции нового поколения.

«Когда мы примем решение, тогда начнем переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года», — заключил Борисов.