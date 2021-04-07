Отопление в столице начнут отключать с 10 апреля. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода, город вынужден немного перенести завершение отопительного сезона. На несколько дней. В частности, по прогнозам синоптиков, в среду ночью температура опустится до -1 градуса. Возможен снег. Отключение тепла в Киеве начнут из 10 апреля», - сообщил Кличко.

Он напомнил, что любая домовая община может раньше отключиться от отопления. Такое решение должно принять собрание жильцов и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.

Социальные объекты - особенно больницы, будут отключать только по заявкам руководителей учреждений. В садах и школах тепло уже отключают планово - ввиду дистанционного обучение.

Напомним, в связи с тем, что в Киеве наблюдается прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в городе отложили на несколько дней.